Власть 21 февраля 2024, 16:59 Путин в Казани встретился с президентом Киргизии Путин встретился в Казани с президентом Киргизии Жапаровым РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин во время рабочего визита в Казань встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил киргизского коллегу за то, что он принял приглашение России на открытие «Игр будущего», и предположил, что мероприятие будет интересным.

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«Молодые люди во всем мире любят эти виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия, чтобы они могли по состязаться друг с другом. Что касается наших двусторонних отношений, то они <…> развиваются успешно, причем по всем направлениям», — констатировал президент РФ.

По его словам, страна остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Киргизии, 35% прямых инвестиций в экономику республики пришли из России. Развивается партнерство и в гуманитарной сфере.

Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за приглашение на «Игры будущего», пожелал успешных соревнований и выразил уверенность в том, что оно получит широкое международное признание. Кроме того, президент Киргизии пожелал Путину успехов на предстоящих выборах.

В Казани президент России посетил авиазавод имени Горбунова и провел переговоры с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.