Мир 23 февраля 2024, 14:59 ЕС внес в 13-й пакет антироссийских санкций организации из третьих стран Евросоюз ввел санкции против компаний из Индии, КНР, Сербии, Турции и Таиланда Eric Vidal/Keystone Press Agency/globallookpress

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Европейский союз включил в 13-й пакет антироссийских санкций компании из третьих стран. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Совет ЕС.

Под ограничения попали 27 организаций. В их числе — предприятия из Индии, Турции, Китая, Казахстана, Сербии, Таиланда и Шри-Ланки. Иностранные компании внесли в санкционный список якобы за прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса.

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Кроме того, зарубежные предприятия из указанных государств принимают участие «в обходе торговых ограничений».

Евросоюз 23 февраля официально утвердил 13-й пакет санкций против России. Совет ЕС включил в перечень 88 юридических и 106 физических лиц. Новые списки затронули военный и оборонный секторы.

Новый пакет антироссийских санкций ввела Великобритания. Под ограничения попали белорусские, китайские и турецкие фирмы по производству электроники, а также компании, связанные с торговлей алмазами, нефтью и выпуском боеприпасов.