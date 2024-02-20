Происшествия 20 февраля 2024, 16:35 «Предатели не живут долго». Что известно об убийстве в Испании и кто такой Максим Кузьминов Гражданская гвардия Испании засекретила расследование «дела Кузьминова» Global Look Press

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В испанской провинции Аликанте почти неделю назад правоохранительные органы обнаружили труп «иностранного гражданина 33 лет» с несколькими пулевыми ранениями. Местные СМИ сообщили, что убитый был украинцем, преступление списали на сведение счетов. Теперь появилась информация о том, что погибший — 28-летний Максим Кузьминов, бывший пилот Вооруженных сил России, угнавший на Украину вертолет Ми-8 и погубивший двух сослуживцев. Что известно о жизни перебежчика — в материале «360».

Что известно о предполагаемом убийстве Максима Кузьминова

Сообщение о жестоком убийстве в Валенсии появилось на новостном сайте ABC 14 февраля, само преступление произошло днем ранее. По данным СМИ, труп у гаража туристического дома нашли соседи.

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Прибывшим медслужбам, Гражданской гвардии и полиции оставалось только констатировать смерть мужчины — его застрелили, а потом переехали на машине. Позже недалеко от города обнаружили сгоревший автомобиль, на котором, как считает следствие, преступники скрылись.

В понедельник, 19 февраля, итальянский сайт Il Corrispondente сообщил, что убитый — вовсе не 33-летний украинец, как утверждали ранее, а 28-летний перебежчик, россиянин Максим Кузьминов.

Никаких официальных подтверждений этому испанские власти не давали, а сайт ссылался на источники в Гражданской гвардии. Авторство материала, который озаглавили как «Предатели не живут долго», остается неизвестным.

Первыми информацию о смерти Максима Кузьминова подтвердили украинские спецслужбы, в частности Главное управление разведки министерства обороны. Другие украинские СМИ со ссылкой на то же ГУР сообщали, что Кузьминов погиб после того, как к нему приехала бывшая девушка.

Затем о смерти перебежчика сообщило информационное агентство EFE, которое, впрочем, также ссылалось на собственные источники в правоохранительных органах Испании.

Сама Гражданская гвардия изначально не смогла подтвердить правдивость сообщений о смерти Кузьминова. Однако затем в ответ на запрос РИА «Новости» ведомство уточнило, что расследование убийства иностранного гражданина засекречено, о результатах сообщит правительство «другой страны».

Испанская газета El Espanol уточнила, что следователи сомневаются в подлинности найденных у погибшего мужчины документов. По словам журналистов, тот мог скрываться под вымышленным именем.

Реакция на новости об убийстве Максима Кузьминова

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин первым из российских официальных лиц высказался о возможной смерти Максима Кузьминова.

«В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал он журналистам.

Позже представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией об убийстве Кузьминова, а также подчеркнул, что этот вопрос не находится в повестке дня Кремля.

«Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем», — добавил он.

Как сообщил RT, отец летчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолета Ми-8, не поверил в сообщения о смерти командира экипажа. По его словам, новости о том, что Кузьминов погиб, появлялись и в конце осени, но не подтвердились.

В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова. отец погибшего летчика Никиты Кирьянова

С украинской стороны выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, который сообщил, что дезертировавшему россиянину предлагали остаться жить на Украине, однако тот предпочел уехать.

Кто такой Максим Кузьминов

По данным Telegram-канала Baza, Кузьминов — выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, службу проходил в Приморье, затем его перевели на границу с Украиной.

Дед Максима Кузьминова — заслуженный летчик России, разбился, когда внуку было 17 лет. Мать Кузьминова за несколько месяцев до угона вертолета пропала из Приморья. Она, по версии журналистов, могла быть причастна к дезертирству сына — именно через нее могли идти контакты с украинской разведкой.

«Кузьминову поручали выполнять только „мирные задания“ — об этом пилот попросил сам, поскольку не хотел выходить на боевые задачи в зоне СВО „по моральным соображениям“», — писали СМИ со ссылкой на бывших сослуживцев Кузьминова.

Угон вертолета Ми-8 за 500 тысяч долларов

В августе прошлого года экипаж военного вертолета Ми-8, в который входили командир (Кузьминов), борттехник (Никита Кирьянов) и штурман (Хушбахт Турсунов), совершал грузоперевозку по заранее утвержденному маршруту. Когда вертолет оказался недалеко от линии соприкосновения в зоне СВО, он резко снизил высоту до пяти-десяти метров и перешел в режим тишины, затем приземлился в Харьковской области. На борту находились секретные документы и ценные для ВСУ технические данные.

На пресс-конференции, организованной военной разведкой Украины, Кузьминов заявил, что остальные члены экипажа не знали о его планах. Он пытался убедить их сдаться, однако Кирьянов и Турсунов стали вести себя «агрессивно», потому их убили украинские военные, окружившие севший вертолет. За свое предательство Кузьминов получил 500 тысяч долларов.

Вертолет Ми-8 / Global Look Press

Корреспондент «Вестей недели» Сергей Зенин в материале от 1 октября прошлого года заметил сразу несколько нестыковок в показаниях и без этого утратившего всякое доверие дезертира.

Он выразил сомнение, что два члена экипажа могли не заметить снижение высоты полета и отключение связи. Также Зенин опросил медиков, осматривавших переданные российской стороне тела погибших летчиков: определить, с какого расстояния были сделаны выстрелы в Никиту Кирьянова и Хушбахта Турсунова, было нельзя, но их произвели похожим образом и с одной стороны. Судя по этому, обоих летчиков Кузьминов убил сам, еще в воздухе.

На Украине предатель пользовался некоторое время большим медиауспехом: раздавал интервью украинским пропагандистам, жал им руки и говорил, что победа киевского режима уже всем очевидна. Затем Кузьминов закономерно пропал с радаров.

В том же материале для «Вестей недели» несколько офицеров ГРУ России заявили, что судьба дезертира фактически предрешена.

«До суда не вернется, думаю, не доживет», — говорили они.