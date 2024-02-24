Спорт 24 февраля 2024, 14:20 «Активно, зрелищно, динамично». Что такое «Игры будущего» и чем они интересны Глава оргкомитета «Игр будущего» Столяров: это состязания без границ Sergey Elagin/Business Online/globallookpress

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Первые в истории «Игры будущего» проходят в Казани с участием более двух тысяч спортсменов и киберспортсменов. До начала марта столица Татарстана будет местом притяжения молодежи со всего мира. О том, что это за соревнования, чем они уникальны, кто и зачем в них участвует, — в материале «360».

«Игры будущего — 2024»: что это такое и зачем нужны

На сайте соревнований они характеризуются как спортивное шоу нового формата, международный турнир в концепции фиджитал (physical — «физический» + digital — «цифровой»). Это означает, что состязания подразумевают сочетание привычных видов спорта с виртуальными играми. Организаторы добавили, что профессиональные спортсмены и клубы со всей планеты будут сражаться «на пределе физических и цифровых возможностей».

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Зрителей ждут захватывающие спортивные трансляции. В 21 технологической дисциплине посоревнуются более двух тысяч спортсменов и киберспортсменов. Призовой фонд довольно внушительный — 10 миллионов долларов.

По словам организаторов, «Игры будущего» настолько многогранны и разнообразны, что понравятся всей семье. Смотреть их можно как бесплатно на «Матч ТВ» или в интернете, так и офлайн — цены на билеты начинаются от 300 рублей. Можно за несколько тысяч рублей купить премиум-пакет: лучшие места, возможность посетить закрытые встречи со спортсменами и пройти в лаундж-зону.

РИА «Новости»

Правда, сейчас вкладка «Купить билет» на сайте Игр уже не открывается — то ли это технический сбой, то ли все уже распродано. Уже 22 февраля билеты были доступны не на все виды программы, писал Sport24. В группе соревнований в соцсети «ВКонтакте» 24 февраля многие спрашивают, где сейчас купить билет и есть ли у кого-то лишний. Пользователи также пишут: «Игры топовые», «Понравилось, интересный формат», «Посмотрел, очень круто».

Некоторые считают, что «Игры будущего» — ответ России на Олимпийские игры, с доступом на которые у спортсменов страны сейчас проблемы. На самом же деле идея международного движения «Futurous — Игры будущего», сочетающего в себе спорт, науку, образование и технологии, обсуждалась несколько лет. Готовую концепцию представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко еще в 2021 году, отметили на сайте «Объясняем.рф».

Традиционная олимпийская триада — тело, воля, разум — дополняется четвертым компонентом, который стал частью нашей жизни, — технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом двигала мировой спорт вперед. Поэтому Россия презентует новое движение «Игры будущего». Дмитрий Чернышенко зампред правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта

Вице-премьер пояснял, что соревнования будут строиться на сочетании киберспорта, технологии мобильности, робототехники, искусственного интеллекта и классического спорта с инновационными, высокотехнологичными элементами.

В перспективе «Игры будущего» действительно должны стать цифровой альтернативой Олимпиаде. Перед Россией стоит задача не только провести их на высшем уровне, но и положить начало созданию значимого для всего мира международного спортивного движения. По мнению главы Минспорта Олега Матыцина, фиджитал позволит «удержать молодежь в реальном спорте».

Турнир стартовал в столице Татарстана 21 февраля и продлится до 3 марта. Казань выбрали как город с большим опытом проведения крупных международных соревнований.

Как прошла церемония открытия игр в Казани

Старт «Играм будущего» дал президент Владимир Путин. Он отметил, что эти соревнования — дар России мировой спортивной семье, и пообещал, что они будут свободны от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов. Глава государства выразил уверенность в том, что на площадках Игр будет царить «подлинный спорт».

Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность «Игр будущего» — наравне с утверждением главных, основополагающих принципов спорта: солидарности стран и народов мира, равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы. Владимир Путин президент России

Открытие состязаний посетили главы шести стран. Приехали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

На церемонии выступили Дима Билан, Иван Дмитриенко, DJ Smash. Рядом с Путиным сидели фигуристка Камила Валиева, гимнаст Никита Нагорный, футболист Андрей Аршавин.

Программу подготовила команда композитора Игоря Крутого. Зрителям представили фиджитал-шоу в двух реальностях: показательные выступления спортсменов совместили со световыми эффектами и проекциями, задействовали искусственный интеллект. К примеру, для собравшихся воссоздали уровень одной из игр-платформеров, где выступающие исполняли роли разных персонажей.

Всего на церемонии собралось более трех с половиной тысяч человек.

РИА «Новости»

Какие страны участвуют в «Играх будущего»

Участие в соревнованиях принимают спортсмены и киберспортсмены более чем из 100 стран, информировали на сайте Кремля. Казань примет 270 команд, в том числе из Китая, Турции, Бразилии, Мексики, Аргентины, Ирана, Перу, Боливии, Филиппин, Индонезии, США, Франции, Испании, Канады, Казахстана, Белоруссии.

Глава оргкомитета соревнований Игорь Столяров заявил Forbes об открытой архитектуре состязаний.

У нас игры без границ и политических барьеров. Мы — про спорт. Мы — про состязательность и здоровый дух соревновательности. Игорь Столяров глава оргкомитета «Игр будущего»

Издание отметило, что атмосфера на соревнованиях действительно соответствовала этому духу.

Пять вызовов и призовой фонд

Программа турнира объединяет 21 дисциплину по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.

Вызов «спорт»

Соревнования проходят в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Спортсмены состязаются в футболе, баскетболе, хоккее, единоборствах, гонках, скейтбординге, виртуальных велогонках и BMX.

Призовой фонд: 4,8 миллиона долларов.

Вызов «тактика»

Участники соревнований сражаются в играх-«стрелялках» и лазертаге.

Призовой фонд: миллион долларов.

Вызов «стратегия»

Это Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и «Мир Танков».

Дмитрий Чернышенко после открытия «Игр будущего» рассказал Путину, что стратегическая компьютерная игра Dota 2 сложнее шахмат и очень популярна в Сети — вплоть до того, что финал чемпионата мира по Dota 2 собрал больше зрителей, чем финал Олимпийских игр в Токио.

Призовой фонд: 2,65 миллиона долларов.

Вызов «скорость»

Участникам предлагается максимально быстро пройти Retro PC, Modern PC, Retro Console и в шоу-матче посоревноваться в футболе, лазертаге или VR ритм-симуляторе.

Призовой фонд: 300 тысяч долларов.

Вызов «технологии»

В программе — гонки дронов, битва роботов, кибатлетика, танцевальный стимулятор и VR ритм-стимулятор, спортивное программирование.

РИА «Новости»

В преддверии соревнований в Казани проходила тренировочная серия фиджитал-игр из нескольких турниров. Кроме того, в некоторых регионах открылись фиджитал-центры.

Подробная программа «Игр будущего» доступна на сайте.