Спецоперация 19 февраля 2024, 20:36 ГУР Минобороны Украины подтвердило смерть летчика Кузьминова «РБК Украина»: украинское ГУР МО подтвердило смерть летчика Кузьминова РИА «Новости»

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Российский пилот Максим Кузьминов, который угнал в августе прошлого года вертолет Ми-8 на Украину, мертв. Об сообщили изданию «РБК Украина» в Главном управлении разведки Минобороны страны.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ведомстве подтвердили гибель российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова.

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«Можем подтвердить факт смерти», — заявил он.

Информация о том, что в Испании нашли тело российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет и приземлился на нем на территории Украины, не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ряд испанских СМИ раннее сообщал, что в городе Ла-Вильяхойос убили российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на территорию Украины военный вертолет Ми-8. На теле погибшего были обнаружены многочисленные следы от пуль. Тем не менее, оказалось, что возраст погибшего человека и Кузьминова не совпадают.