Мир 19 февраля 2024, 18:27 Угнавшего российский вертолет Кузьминова нашли мертвым в Испании — СМИ Il-Corrispondente: угнавшего Ми-8 Кузьминова, предположительно, нашли мертвым РИА «Новости»

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Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположительно, нашли мертвым в Испании. Об этом сообщило издание Il-Corrispondente.

Тело мужчины обнаружили в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте 13 февраля. Авторы материала заявили, что его убили 12 выстрелами и сбили машиной.

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«Предатели живут недолго», — написали авторы материала.

Валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источник в Гражданской гвардии Испании сообщило, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Соседи рассказали правоохранителям о его неадекватном поведении.

По данным издания Caso Abierto, иностранца убили два человека. Гражданская гвардия пытается установить личности злоумышленников, которые скрылись с места преступления.

Об угоне российского вертолета на Украину стало известно в начале сентября. По данным следствия, летчик Кузьминов решился на преступление под влиянием своей матери. О причастности к угону заявило Минобороны Украины.

Начальник Главного разведывательного управления (ГУР) Кирилл Буданов сообщил о гибели членов экипажа вертолета Ми-8, угнанного Кузьминовым. Штурман и бортмеханик не знали о планах пилота.