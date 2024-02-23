Мир 23 февраля 2024, 21:27 США ввели санкции против производителя бренда Aurus США ввели ограничения против производителя автомобильного бренда Aurus РИА «Новости»

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Российский бренд люксовых автомобилей Aurus попал под санкции США. Информацию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Общество с ограниченной ответственностью Aurus», — указали в перечне российских организаций, против которых Вашингтон ввел санкции.

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Ранее сообщалось, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.

Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.