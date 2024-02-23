23 февраля 2024, 21:27
США ввели санкции против производителя бренда Aurus
США ввели ограничения против производителя автомобильного бренда Aurus
Российский бренд люксовых автомобилей Aurus попал под санкции США. Информацию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
«Общество с ограниченной ответственностью Aurus», — указали в перечне российских организаций, против которых Вашингтон ввел санкции.
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Ранее сообщалось, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.
Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.
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Россия
Aurus
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