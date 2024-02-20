Мир 20 февраля 2024, 14:14 Расследование дела о смерти перебежчика Кузьминова в Испании засекретили Гражданская гвардия Испании обнаружила поддельные документы в деле Кузьминова

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Гражданская гвардия Испании нашла поддельные документы, расследуя дело о смерти летчика-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Расследование засекречено, о деталях сообщат власти „другой страны“», — передали в ведомстве.

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Однако в Гражданской гвардии Испании не уточнили, о какой именно стране идет речь.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8, перешел на сторону противника и сбежал в Испанию. Позже мужчину застрелили в городе Вильяхойос. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что летчику предлагали остаться под защитой на Украине.

Директор Службы военной разведки России Сергей Нарышкин, комментируя смерть Кузьминова, назвал военного предателем и преступником. По его словам, мужчина стал моральным трупом, когда запланировал побег.