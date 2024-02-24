24 февраля 2024, 13:01
Настоящий патриот. Матвиенко выразила соболезнования родным Лебедева
Матвиенко: Лебедев внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Ее обращение опубликовали в пресс-службе Софеда.
«Это был человек высочайшего профессионального уровня», — сказала Матвиенко.
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Она добавила, что Лебедев глубоко понимал суть правосудия, он внес неоценимый вклад в реформирование права. Кроме того, Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом Родины и авторитетом для юристов. Его глубоко уважали все, кому довелось с ним поработать.
«Уверена, что долгую и добрую память о Вячеславе Михайловиче сохранят многие поколения отечественных юристов», — заключила председатель Софеда.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни. Причина его смерти пока не раскрыта, но известно, что он лежал в больнице.
Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в интервью «360» рассказал, что благодаря Лебедеву принимались нововведения в Верховном суде. Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти председателя.
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