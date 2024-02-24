Общество 24 февраля 2024, 13:01 Настоящий патриот. Матвиенко выразила соболезнования родным Лебедева Матвиенко: Лебедев внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права Federation Council of Russia/Flickr.com/globallookpress

Читать 360tv в

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Ее обращение опубликовали в пресс-службе Софеда.

«Это был человек высочайшего профессионального уровня», — сказала Матвиенко.

Реклама

Она добавила, что Лебедев глубоко понимал суть правосудия, он внес неоценимый вклад в реформирование права. Кроме того, Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом Родины и авторитетом для юристов. Его глубоко уважали все, кому довелось с ним поработать.

«Уверена, что долгую и добрую память о Вячеславе Михайловиче сохранят многие поколения отечественных юристов», — заключила председатель Софеда.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни. Причина его смерти пока не раскрыта, но известно, что он лежал в больнице.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в интервью «360» рассказал, что благодаря Лебедеву принимались нововведения в Верховном суде. Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти председателя.