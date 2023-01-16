Общество 16 января 2023, 00:01 Россия освободила Соледар, умерла Инна Чурикова, первый случай штамма «кракен». Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 9 по 15 января 2023 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Российские военные освободили Соледар от ВСУ. В Минобороны отметили большую заслугу бойцов ЧВК «Вагнер» при штурме города. Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Церемония прощания с ней состоится в храме Христа Спасителя. Первый случай заражения штаммом коронавируса «кракен» выявили в Пензенской области. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что новая мутация не представляет серьезной угрозы для населения.

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Об этих и других событиях в России и мире с 9 по 15 января 2023 года — в фотогалерее «360».

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» Rita Morais / Unsplash РИА «Новости» РИА «Новости»

Соледар освободили от ВСУ

На неделе продолжились бои за Соледар. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные проделали огромную работу на всех направлениях СВО. Он отметил героические и самоотверженные действия бойцов, а также напомнил, что одной из главных целей спецоперации остается полное освобождение республик Донбасса от ВСУ. В связи с этим представитель Кремля призвал военнослужащих не останавливаться.

И они не остановились. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 11 января сообщил о полном освобождении Соледара. Он добавил, что бойцы вывели из города мирных граждан, а потери противника убитыми составили около 500 человек. После этого он вручил «вагнеровцам» награды за проделанную работу. По его словам, они продолжат зачищать шахты, где еще могут оставаться украинские военные.

Позже освобождение города подтвердили и в Минобороны России. Там уточнили, что успешно провести операцию помогли действия авиации, артиллерии и ракетчиков. Десантники блокировали населенный пункт с севера и юга. Признали в министерстве и заслугу бойцов «Вагнера». Они занимались штурмом Соледара, а в целом операцию провели при помощи разнородной группировки российских войск. По мнению политолога Евгения Михайлова, взятие города позволит приступить к освобождению Артемовска. По его мнению, это позволит разрушить линию обороны ВСУ на Донецком направлении.

Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал, что мирным гражданам Соледара предоставят все социальные гарантии, действующие на территории республики. Люди смогут получить российские паспорта уже в течение месяца после подачи комплекса документов.

Умерла Инна Чурикова

В последнее время народная артистка СССР испытывала проблемы со здоровьем. Летом 2022-го она упала со сцены и получила травмы. Осенью она признавалась, что вернется к выступлениям, как только сможет это сделать. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, в начале января Чурикова чувствовала себя гораздо лучше. Он даже готовился к спектаклю с ее участием, но 14 января ее не стало. Артистка скончалась на 80-м году жизни.

Для многочисленных поклонников таланта Инны Чуриковой и ее коллег новость о смерти стала шокирующей. Читатели «360» сравнили артистку с Фаиной Раневской и призвали молодых актеров равняться на нее. Дмитрий Нагиев признался, что многому научился у народной артистки СССР. По словам шоумена, Чурикова была потрясающей актрисой. Ее муж Глеб Панфилов рассказал, что ему очень больно осознавать уход супруги. Ее смерть стала для него неожиданностью, объяснил он.

Соболезнования родным и близким актрисы принес президент Владимир Путин. Его белорусский коллега Александр Лукашенко отметил исключительный талант Инны Чуриковой и добавил, что в сердцах людей светлая память о ней будет жить вечно.

Церемонию прощания с артисткой решили провести в театре «Ленком». Позже семья Чуриковой перенесла мероприятие в храм Христа Спасителя. Проститься с актрисой можно будет 17 января, а похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Первый случай штамма «кракен»

Впервые о штамме «кракен» заговорили несколько месяцев назад. Очередную мутацию выявили в США. До России она добралась 12 января.

В Роспотребнадзоре рассказали, что случай заражения «кракеном» зафиксировали в Пензенской области. Представители ведомства тут же уточнили: никаких ограничений в связи с этим в стране вводить не станут.

Главный санитарный врач России Анна Попова подчеркнула, что «кракен» не опаснее предыдущего «омикрона».

«Данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала», — объяснила она.

Похожее мнение высказал профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Он рассказал «360», что самое пугающее в «кракене» — его название, а саму мутацию можно сравнить с обычной простудой.

Войска в зоне спецоперации возглавил Герасимов

Днем 11 января в Минобороны сообщили о кадровых перестановках. Командование российской группировкой сил в зоне проведения спецоперации взял глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Предыдущий командующий — Сергей Суровикин стал одним из трех его заместителей.

В министерстве обороны объяснили такой ход ростом количества задач, необходимых к выполнению в зоне СВО.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил», — уточнили в оборонном ведомстве.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный назвал Валерия Герасимова одним из лучших полководцев России. Эксперт добавил, что начальник Генштаба прошел все ступеньки военной службы, имеет большой опыт и заслуженно занимает должность заместителя министра обороны страны. Назначение его в зону СВО позволит решать поставленные задачи оперативнее, отметил Дандыкин.

Роман Костомаров попал в больницу

В ночь на 10 января стало известно о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду, известного фигуриста Романа Костомарова. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец спортсмена Сергей Костомаров рассказал «360» о переводе пациента в больницу в Коммунарке. Мужчина добавил, что у его сына, скорее всего, ковид.

По информации журналистов, до госпитализации Роман Костомаров выступал с высокой температурой, а также занимался самолечением — якобы окунался в прорубь. Его отец опроверг эти сообщения и добавил, что фигурист просто простудился.

Напарница Костомарова в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что врачи прикладывают все усилия, чтобы помочь фигуристу, но его состояние остается тяжелым. По словам спортсменки, родным и близким остается только надеяться и верить в лучшее. Сергей Костомаров подтвердил «360», что его сын находится в стабильно тяжелом состоянии.

Россияне погибли в авиакатастрофе в Непале

В воскресенье, 15 января, в Непале случилась крупнейшая с 1992 года авиакатастрофа. Сразу после взлета в аэропорту Покхара разбился самолет компании Yeti Airlines. На его борту находились 68 человек, в числе которых — четыре россиянина.

Сразу после крушения на место происшествия отправились экстренные службы. Местные власти организовали штаб по спасению пассажиров. Сначала появилась информация об обнаружении тел32 погибших, затем их количество начало увеличиваться.

Посол России в Непале Алексей Новиков заявил, что все россияне, находившиеся на борту лайнера, погибли. По данным СМИ, их звали Виктория Алтунина, Юрий Лугин, Виктор Лугин и Елена Бандуро. Семьям погибших пообещали оказать поддержку.

После случившегося работу воздушной гавани приостановили. В Непале объявили траур в связи с авиакатастрофой, а президент Владимир Путин направил своей коллеге Бидхье Деви Бхандари телеграмму со словами сочувствия и поддержки.