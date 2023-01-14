Власть 14 января 2023, 17:03 Путин принес соболезнования родным Инны Чуриковой Представитель Кремля Песков: Путин направил соболезнования родным актрисы Чуриковой РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин принес соболезования семье умершей актрисы Инны Чуриковой, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», — подчеркнул представитель Кремля.

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Народной артистки СССР не стало сегодня. Ей было 79 лет. Для мужа Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова, ее смерть стала неожиданностью.

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Актриса театра и кино Юлия Александрова назвала умершую коллегу личностью «космического масштаба». Телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что ее смерть стала для него «личной утратой».

Инна Чурикова наиболее известна ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Московская сага», «Ширли-Мырли». Озвучивала фильмы и играла в телеспектаклях.

Прощание с Инной Чуриковой пройдет в «Ленкоме» 17 января.