11 января 2023, 18:41
Главу Генштаба ВС России Герасимова назначили командующим в зоне СВО
Минобороны: глава Генштаба ВС России Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО
Главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова назначили командующим российскими войсками в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Там добавили, что его заместителями стали три человека, включая главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала армии Сергея Суровикина.
Кроме Суровикина заместителями Герасимова назначили главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова и замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима.
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«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач», — объяснили кадровые перестановки в оборонном ведомстве.
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В министерстве добавили, что на такой шаг пошли также ради организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также для повышения качества обеспечения военнослужащих. От назначения ожидают и более эффективного управления группировками российских сил.
ВС России научились глубже анализировать ситуацию и делать выводы, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, новые подразделения в армии позволят изменить ход действий в зоне проведения спецоперации.
Минобороны РФ
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