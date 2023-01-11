Армия 11 января 2023, 18:41 Главу Генштаба ВС России Герасимова назначили командующим в зоне СВО Минобороны: глава Генштаба ВС России Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова назначили командующим российскими войсками в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Там добавили, что его заместителями стали три человека, включая главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала армии Сергея Суровикина.

Кроме Суровикина заместителями Герасимова назначили главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова и замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима.

Реклама

«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач», — объяснили кадровые перестановки в оборонном ведомстве.

Реклама

В министерстве добавили, что на такой шаг пошли также ради организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также для повышения качества обеспечения военнослужащих. От назначения ожидают и более эффективного управления группировками российских сил.

ВС России научились глубже анализировать ситуацию и делать выводы, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, новые подразделения в армии позволят изменить ход действий в зоне проведения спецоперации.