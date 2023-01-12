Важное 12 января 2023, 09:10 Первый случай заражения штаммом «кракен» зафиксировали в России Роспотребназдор сообщил о первом случае заражения штаммом «кракен» в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Субвариант штамма SARS-CoV-2 «омикрон» XBB.1.5 («кракен») впервые зафиксировали на территории России. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Уточняется, что первый случай заражения зарегистрировали в Пензенской области. Его удалось отследить в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, которые каждый день загружают в национальную базу VGARus.

Реклама

«Кракен» впервые выявили в Соединенных Штатах несколько месяцев назад. Эксперты стали говорить о его сильной заразности и о том, что его можно подхватить не один раз. Однако доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре «360» выразил мнение, что новый подвариант «омикрона» не опасен.

Реклама

Пандемия коронавируса началась в мире в конце 2019 года, первый случай заражения зафиксировали в китайском городе Ухань. После этого SARS-CoV-2 очень быстро распространился по всему миру.