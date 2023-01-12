Важное 12 января 2023, 11:09 Новых ограничений из-за «кракена» в России решили не вводить Роспотребнадзор опроверг введение ограничений из-за нового штамма коронавируса «кракен» РИА «Новости»

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В России решили не вводить ограничения из-за появления нового субварианта штамма коронавируса «омикрон» под названием «кракен». В Роспотребнадзоре заявили, что в этом нет необходимости, рассказал ТАСС.

«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта <…> вводить не планируется», — сказали агентству в пресс-службе.

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В Пензенской области нашли первого в России заразившегося субвариантом коронавируса XBB.1.5 «кракен», рассказали в ведомстве. Доминирующей осталась линия штамма «омикрон» ВА.5, а осенью 2022 года и во второй половине 2021 года выявляли вариант «дельта». Другими штаммами, по словам санитарных врачей, россияне в последние месяцы не заражались.

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Впервые «кракен» выявили в США в ноябре. Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что он заразней предыдущих субвариантов, но болезнь переносят легче. По этой причине он не повлияет на эпидситуацию в России.