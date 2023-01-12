Армия 12 января 2023, 19:13 Новый командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО. Чем знаменит Валерий Герасимов Военный эксперт Дандыкин: главу Генштаба Герасимова уважают даже враги Викимедиа

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов стал командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО. Генерал прошел свой путь от курсанта-суворовца, причем с отличием окончил все учебные заведения — от училища до военных академий. Есть и боевой опыт: он командовал войсками во время Второй чеченской войны и в Сирии. Даже украинский главком называет Герасимова одним из лучших российских полководцев.

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Новый командующий войсками СВО

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине.

РИА «Новости»

Представители Минобороны подчеркнули, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных сил.

Заместителями Герасимова стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

РИА «Новости»

Хвалят даже враги

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «360», что Герасимов прошел все ступеньки военной службы начиная с Суворовского училища, имеет боевой опыт и заслуженно занял пост первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба.

К похвале врага можно по-разному, но вот главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сказал, что Герасимов — один из лучших полководцев в России. Василий Дандыкин

Будучи командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине, Герасимов останется начальником Генштаба.

«Это позволит ему более оперативно решать текущие задачи. Ведь начальник Генштаба — это человек, который занимается в принципе всеми вопросами: мобилизационной и боевой готовностью и так далее», — пояснил военный эксперт.

РИА «Новости»

Он отметил, что подчиненные Герасимова — люди, которые знают не только теорию, но и практику боевых действий. После 10 месяцев СВО перед военными поставят более широкий круг задач.

«Наступает полное освобождение Донбасса, и, думаю, это будет не последняя успешная операция. С учетом новых задач задействуют свежие резервы. Дальше многое будет зависеть от того, какие последуют новые назначения», — сказал Дандыкин.

РИА «Новости»

Отличник с золотой медалью

Хотя Валерий Герасимов не родился в военной семье — его родители были рабочими, — это не помешало ему с отличием окончить Казанское суворовское училище. За учебу в высшем танковом командном училище Казани молодой военный получил золотую медаль.

После этого пришло время попробовать себя в армии. В 1977 году 22-летний Герасимов начал карьеру командиром взвода в 80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы войск в Польше и дослужился до начальника штаба батальона.

Затем подающего надежды офицера отправили командовать батальоном 29-й мотострелковой дивизии в Дальневосточном военном округе. Спустя два года Герасимов поступил в Военную академию бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского.

РИА «Новости»

Снова завершив обучение на «отлично», Герасимов прибыл на новое место службы — в Прибалтийский военный округ. Там он прошел путь от начальника штаба до командира 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.

В августе 1994-го руководил выводом дивизии в Ельню. После этого снова поступил учиться, теперь в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил.

По окончании учебы снова началась служба: первым заместителем командующего 1-й гвардейской танковой армией в Московском военном округе, а потом командующим 58-й общевойсковой армией в Северо-Кавказском военном округе.

Герасимов принимал участие во Второй чеченской войне и конфликте в Сирии, командовал войсками Ленинградского и Московского военных округов, а еще трижды — с 2009 по 2012 год — парадами на Красной площади в честь Дня Победы.

Викимедиа

Герой России

После отставки Анатолия Сердюкова с должности министра обороны в 2012 году новый глава ведомства Сергей Шойгу предложил кандидатуру Герасимова на должность начальника Генерального штаба.

Герасимов — Герой Российской Федерации и Заслуженный военный специалист, награжден девятью орденами и восемнадцатью медалями, имеет шесть наград от иностранных держав. Женат, есть дочь и сын, который продолжил семейную династию и стал офицером.