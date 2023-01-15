Происшествия 15 января 2023, 10:55 Тела 32 пассажиров обнаружили на месте крушения самолета в Непале The Himalayan Times: тела 32 погибших обнаружили на месте крушения самолета в Непале

Читать 360tv в

Тела по меньшей мере 32 погибших нашли на месте крушения самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Об этом сообщил The Himalayan Times.

Реклама

«Тем временем спасательная операция все еще продолжается, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над поиском и спасением оставшихся пассажиров на борту», — говорится в сообщении.

Об аварии стало известно утром в воскресенье, 15 января. Авиалайнер принадлежал компании Yeti Airlines. Самолет потерпел крушение при взлете в аэропорту Покхара. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На время устранения последствий аварии аэропорт закрыли для посетителей.

Ранее стало известно о гибели сотрудника аэропорта Шереметьево. Машинист трапа в состоянии наркотического опьянения протаранил самолет «Аэрофлота» Boeing 737, который готовился к вылету из Москвы в Красноярск. Серьезных повреждений самолет не получил, но рейс задержали на 40 минут.