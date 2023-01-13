13 января 2023, 19:42
Минобороны признало заслугу «Вагнера» при взятии Соледара
Минобороны России признало заслуги бойцов ЧВК «Вагнер» при штурме Соледара
Министерство обороны России признало вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в освобождении Соледара. В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие занимались штурмом города.
Минобороны сообщило, что наступательные действия на этом направлении вела разнородная группировка российских войск. Они тесно взаимодействовали по единому замыслу и плану, что в итоге позволило разгромить подразделения ВСУ.
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Военные блокировали город с севера и юга, изолировали район боевых действий и не давали противнику перебрасывать в Соледар резервистов. Артиллеристы и штурмовая авиация поддерживали наступление.
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«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара <…> данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов „ЧВК „Вагнер“», — подчеркнули в Минобороны.
Днем 13 января Минобороны подтвердило освобождение Соледара от украинских военных. Двумя днями ранее об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что его бойцы займутся зачисткой городских шахт.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Соледар
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