Власть 13 января 2023, 19:42 Минобороны признало заслугу «Вагнера» при взятии Соледара Минобороны России признало заслуги бойцов ЧВК «Вагнер» при штурме Соледара РИА «Новости»

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Министерство обороны России признало вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в освобождении Соледара. В оборонном ведомстве отметили, что эти военнослужащие занимались штурмом города.

Минобороны сообщило, что наступательные действия на этом направлении вела разнородная группировка российских войск. Они тесно взаимодействовали по единому замыслу и плану, что в итоге позволило разгромить подразделения ВСУ.

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Военные блокировали город с севера и юга, изолировали район боевых действий и не давали противнику перебрасывать в Соледар резервистов. Артиллеристы и штурмовая авиация поддерживали наступление.

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«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара <…> данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов „ЧВК „Вагнер“», — подчеркнули в Минобороны.

Днем 13 января Минобороны подтвердило освобождение Соледара от украинских военных. Двумя днями ранее об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что его бойцы займутся зачисткой городских шахт.