Общество 14 января 2023, 17:46 Жителям Соледара с местной пропиской предоставят все соцгарантии ДНР Врио главы ДНР Пушилин: жители Соледара с пропиской смогут рассчитывать на соцгарантии Публичное достояние

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Жителям Соледара с местной пропиской предоставят все социальные гарантии Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу, 14 января, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Соледар скоро включат в зону административной ответственности ДНР.

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«Граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей республики», — сказал врио главы республики.

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Сейчас местному населению оказывают необходимую поддержку, в том числе с оформлением документов, подчеркнул Пушилин. Люди интересовались трудоустройством. На встрече с эвакуированными жителями Соледара он сказал, что сейчас в республике нужны строители, поэтому участие мужчин во временных работах «было бы очень кстати».

Глава Шахтерска Александр Шатов сообщил, что им выплатят пенсии в течение месяца после того, как они соберут и подадут в службы определенные документы. По словам Пушилина, процесс не должен занять много времени.

Вооруженные силы России освободили Соледар вечером 12 января. Город имеет весомое стратегическое значение для продолжения наступления.