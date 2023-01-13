Важное 13 января 2023, 13:36 Минобороны сообщило об освобождении Соледара Минобороны России заявил об освобождении Соледара от ВСУ 12 января РИА «Новости»

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Российские военные завершили освобождение Соледара вечером 12 января, рассказали в Минобороны РФ. Там добавили, что город имеет важное значение для продолжения наступательных действий.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что установить контроль над городом удалось благодаря работе авиации, ракетных войск и артиллерии. Российские подразделения наносили постоянное огневое поражение противнику. Весомый вклад в освобождение Соледара внесли подразделения ВДВ. Десантники совершили скрытый маневр и блокировали населенный пункт с севера и юга. Министерство отметило, что военнослужащие заняли господствующие высоты и атаковали позиции ВСУ.

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В Минобороны добавили, что за последние трое суток в районе Соледара противник потерял около 700 бойцов. ВС России поразили более 300 единиц вражеского вооружения, отметили в министерстве.

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Советник украинского президента Алексей Арестович высказался о ситуации в Соледаре. По его мнению, оставление города ВСУ не станет бегством, а командование якобы контролирует происходящее.