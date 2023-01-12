Знаменитости 12 января 2023, 21:25 «Молиться и верить в лучшее». Навка назвала тяжелым состояние госпитализированного с пневмонией Костомарова Фигуристка Навка: состояние Костомарова тяжелое, но нужно молиться и верить в лучшее РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поддержала своего партнера по танцам на льду Романа Костомарова, который попал в больницу с пневмонией. В интервью Sport24 она отметила, что состояние фигуриста тяжелое, нужно молиться и верить в лучшее.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — сказала Навка.

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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров попал в больницу ночью 10 января, его состояние оценивалось как тяжелое. Под утро его состояние ухудшилось, его перевели в клиническую больницу в Коммунарке. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи воздержались от прогнозов по состоянию фигуриста.

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Навка и Костомаров за свою карьеру завоевали Олимпийское золото в 2006 году, дважды побеждали на чемпионатах мира и трижды становились чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.