Спецоперация 14 января 2023, 19:10 Пригожин приехал в Соледар, чтобы наградить отличивших при взятии города «вагнеровцев» Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин вручил медали участникам боев при взятии Соледара Telegram

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Соледар, чтобы вручить медали отличившимся бойцам ЧВК Вагнер при штурме города. Сообщение появилось в Telegram-канале группировки.

«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника. Тех, кто отказывался сдаваться в плен, уничтожали», — сказал Пригожин.

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Кроме того, он рассказал, почему бойцы «вагнеровцы» такие эффективные. В первую очередь, это связано с опытом. По его словам, это самая опытная армия в мире на сегодняшний день. Во-вторых, у бойцов есть вся необходимая техника для выполнения задач: самолеты, РСЗО всех видов, ПВО, танки, БМП и так далее. Главный секрет — в системе управления.

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Ранее боец ЧВК рассказал, что центр Соледара сильно пострадал после того, как здесь орудовали украинские боевики. По словам «вагнеровца», украинские военные целенаправленно стреляли по домам, детскому саду, аптекам и магазинам.