Культура 14 января 2023, 16:40 «Очень больно». Муж признался, что смерть Чуриковой стала неожиданностью Режиссер Панфилов о смерти супруги Инны Чуриковой: нет сил это больше выносить РИА «Новости»

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Российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР и муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов признался, что смерть артистки стала неожиданностью. Сайту kp.ru он сообщил, что у него не осталось сил вынести это.

Сначала режиссер не отвечал на телефонные звонки. Спустя время он прислал сообщение, в котором передал свои чувства.

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«Вот так вышло. Никто не ожидал… Не сыпьте соль на рану…<…> Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», — сказал Панфилов.

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Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил о смерти народной артистки СССР Чуриковой 14 января. Актрисе было 79 лет. По словам Варшавера, она скончалась в больнице. Позже он сообщил, что прощание с артисткой пройдет в «Ленкоме» 17 января.

Актриса Юлия Александрова, которая снялась вместе с Чуриковой в фильме «Самый лучший день», назвал Инну Михайловну личностью космического масштаба. Режиссер Светлана Дружинина отметила, что работать с Чуриковой было очень интересно. Она назвала смерть артистки колоссальнейшей потерей и огромной утратой не только для семьи, но и для театра и российской культуры.