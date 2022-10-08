Сергей Суровикин стал командующим войсками в районе СВО: кто это, чем известен, где проходил службу | 360°

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Герой, отличник, генерал. Кто такой Сергей Суровикин, командующий войсками в районе СВО

Эксперт Леонков назвал любящим дисциплину командующего войсками в районе СВО Суровикина

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В субботу министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего войсками в районе проведения спецоперации. Им стал генерал армии Сергей Суровикин. «360» выяснил, чем известен военный и где раньше проходил службу.

Биография нового командующего

Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. На службу в Вооруженные силы СССР он поступил в 1983 году. Спустя четыре года с золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Сразу после этого его назначили командиром мотострелкового взвода, затем начальником штаба — замкомандира мотострелкового полка. В 1995 году с отличием окончил Военную академию имени Фрунзе.

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По данным Минобороны России, Суровикин является участником вооруженного конфликта в Таджикистане и участником Второй чеченской войны. Принимал участие в военной операции на территории Сирии. В 2002 году с отличием окончил Военную академию Генштаба ВС России.

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В октябре 2008 года Суровикина назначили на должность начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С апреля по октябрь 2012 года был руководителем рабочей группы по формированию Военной полиции Минобороны.

С октября 2013 по октябрь 2017 года Суровикин был первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, после чего возглавил Воздушно-космические силы (ВКС). В декабре 2017 года президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, проявленные во время службы в Сирии, а в августе 2021-го глава государства присвоил Суровикину звание генерала армии.

«Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, „За военные заслуги“ и рядом медалей», — подчеркнули в Минобороны России. С 8 октября 2022 года Сергей Суровикин — командующий войсками в районе проведения спецоперации.

Опытный руководитель и несомненный авторитет

Сергей Суровикин командовал российской группировкой «Юг». Благодаря его действиям Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь серьезных успехов на Запорожско-Херсонском направлении, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас, когда наша группировка серьезно увеличивается, ее должен возглавить опытный военный руководитель, имеющий несомненный авторитет в войсках. Суровикин является именно таким человеком», — процитировала специалиста «Российская газета».

По словам Леонкова, генерал имеет прозвище «Суровый». Это значит, что новый командующий умеет закручивать гайки, после чего ситуация налаживается и дела идут в гору. Военный эксперт подчеркнул, что дисциплина у Суровикина на первом месте.

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в своем Telegram-канале назвал назначение Суровикина хорошей новостью.

«Главное теперь, чтобы руководство Минобороны предоставило Суровикину реальные полномочия по командованию, а не только ответственность за результат», — написал Малофеев.

В конце сентября новым заместителем министра обороны России назначили Михаила Мизинцева. Он сменил в этой должности генерала армии Дмитрия Булгакова, которого отправили в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Минобороны РФ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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