Важное 11 января 2023, 21:36 Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку Соледара РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении и зачистке Соледара от подразделений украинской армии. Его слова привела пресс-служба в Telegram-канале.

«Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», — отметил Пригожин.

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Вечером 10 декабря стало известно о взятии Соледара. Всю территорию контролировали «вагнеровцы». Также сообщалось о предложении бойцам ВСУ сдаться в плен. Ультиматум имел четкие временные рамки — до полуночи.

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Украинское командование фактически бросило своих военнослужащих в «котел» в Соледаре. К такому выводу пришел военный эксперт Анатолий Матвейчук, проанализировав ситуацию. По его мнению, в этой зоне спецоперации союзные войска нарастят свои силы.