Спорт 12 января 2023, 17:08 Отец Костомарова опроверг слухи о том, что фигурист нырял в прорубь до госпитализации Отец Костомарова заявил, что спортсмен не нырял в прорубь вместо обычного лечения РИА «Новости»

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Отец обладателя золота Олимпиады в танцах на льду Романа Костомарова Сергей заявил, что его сын не нырял в прорубь до госпитализации вместо традиционного лечения. Об этом сообщил портал Sports.ru.

В СМИ появилась информация о том, что фигурист до госпитализации с пневмонией выступал с температурой 38,4 и нырял в прорубь. Отец спортсмена заверил, что Роман не делал этого. Костомаров-младший просто простудился и не лечился.

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«Это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный», — сказал отец Костомарова.

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Он признался, что его шокировало такое серьезное заболевание сына. Сергей отметил, что не знает, где фигурист мог так простудиться.

Информация о госпитализации спортсмена в тяжелом состоянии с пневмонией появилась 10 января. Костомарова отправили в больницу в Коммунарке в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, но не дают прогнозов по состоянию здоровья фигуриста.