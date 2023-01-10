10 января 2023, 13:51
«Переводят в Коммунарку». Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии сына
Отец фигуриста Костомарова рассказал о госпитализации сына в Коммунарку
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, переведут в Коммунарку, рассказал «360» его отец. Он добавил, что находится на связи со своей снохой — они оба переживают за спортсмена и следят за новостями из больницы.
«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции легких. Это кошмар. Где он мог [заболеть]?» — заявил Сергей Костомаров.
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Собеседник «360» добавил, что пожилые люди проще относятся к госпитализации. Костомаров очень переживает за сына. Он созвонился со своей снохой Оксаной. Она пообещала сообщать ему новости о состоянии фигуриста.
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Днем 10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Его доставили в одну из столичных больниц ночью и сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Спортсмену продолжают оказывать необходимую помощь.
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