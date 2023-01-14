14 января 2023, 21:50
Лукашенко назвал талант Чуриковой «исключительным»
Президент Белоруссии Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой. Глава государства назвал талант актрисы «исключительным».
«Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах», — говорится в заявлении.
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Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Незадолго до этого ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Артистка сама вызвала скорую помощь, это случилось 4 января.
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Президент Владимир Путин принес соболезнования семье актрисы, им отправили официальную телеграмму. Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января.
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