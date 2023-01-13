Эксклюзив 13 января 2023, 17:36 «Стабильно тяжело». Отец Романа Костомарова рассказал о состоянии фигуриста Отец фигуриста Костомарова заявил о тяжелом состоянии госпитализированного спортсмена РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в тяжелом состоянии, рассказал «360» его отец. Он добавил, что родственники поддерживают постоянную связь с лечащими врачами фигуриста.

«Я сегодня с утра звонил, все стабильно тяжело», — рассказал Сергей Костомаров о состоянии сына.

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Собеседник «360» рассказал, что сейчас находится на даче, а родственники связывались с лечащими врачами фигуриста. Они отметили, что при таком заболевании речи о быстрой поправке быть не может. По словам специалистов, восстановление может занять от двух до трех недель.

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О госпитализации Костомарова стало известно 10 ноября. Его доставили в больницу с пневмонией, а из-за тяжелого состояния подключили к аппарату ИВЛ. Отец спортсмена рассказывал «360», что олимпийского чемпиона переведут в больницу в Коммунарке. Он предположил, что у сына ковид.

Позже появилась информация, что Роман Костомаров занимался самолечением, после чего и угодил в больницу. По данным журналистов, спортсмен окунался в прорубь с температурой. Его отец опроверг эту информацию.