11 января 2023, 19:09
Минобороны объяснило кадровые перестановки в руководстве СВО
МО РФ: повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба задач
В Министерстве обороны заявили, что новые назначения в руководстве СВО связаны с ростом количества решаемых задач, а также с необходимостью улучшить эффективность управления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.
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В министерстве также отметили, что это решение приведет к повышению качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.
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Ранее стало известно, что глава МО Сергей Шойгу назначил командующим российскими войсками в зоне спецоперации начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.
Занимавший ранее эту должность генерал армии Сергей Суровикин стал его заместителем и главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Кроме него, назначены еще два заместителя: главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
Сергей Суровикин
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