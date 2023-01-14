Знаменитости 14 января 2023, 18:38 От Марфуши до легенды. Кино потеряло Инну Чурикову Актриса Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет: что нужно знать о смерти народной артистки РИА «Новости»

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Днем 14 января умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Актрисе было 79 лет, и в последнее время она испытывала проблемы со здоровьем. В начале января директор «Ленкома» Марк Варшавер анонсировал скорое возвращение Чуриковой на сцену, однако судьба распорядилась иначе. В материале «360» — биография артистки, основные вехи ее карьеры и хронология последних дней жизни.

Ранние годы

Инна Чурикова родилась в эвакуации 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. Ее отец, Михаил Чуриков, был агрономом-селекционером и работал в Московской сельскохозяйственной академии, участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войне. Мать — Елизавета Мантрова, была агрохимиком, доктором сельскохозяйственных наук, работала в Ботаническом саду МГУ.

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Детство будущей актрисы прошло в Москве. Уже в 15 лет Чурикова пробовала себя в спектаклях молодежной студии Московского драмтеатра имени Станиславского. Дальнейшую жизнь она решила связать со сценой и решила учиться на актрису, но поступить получилось только с третьего раза. В 1965 году она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина. После этого она поступила на службу в Московский театр юного зрителя, а в 1975 году стала актрисой театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в столице.

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Карьера в театре и кино

Инна Чурикова работала в Московском государственном театре «Ленком» долгие годы. Она сыграла множество ролей — в спектаклях «Гамлет» по трагедии Шекспира, «Женитьба» по пьесе Гоголя, «Тиль» по пьесе Горина и других. В 1990-х годах принимала участие в анрепризных спектаклях, а с 2017 по 2020 годы играла роль британской королевы Елизаветы II на сцене Государственного театра наций.

Телезрителям Чурикова знакома по ролям Марфуши в фильме-сказке «Морозко», Варвары в лирической комедии «Стряпуха», Прасковьи Алексеевны Кроликовой в картине «Ширли-Мырли» и многих других. Среди более поздних фильмов с ее участием — «Благословите женщину», «Московская сага», «Самый лучший день» и другие. Работы в театре и кино принесли Инне Чуриковой настоящую народную любовь, а также признание со стороны государства и коллег.

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Семья и признание

В 1966 году Инна Чурикова познакомилась с режиссером Глебом Панфиловым, который пришел работать в «Ленфильм». Он захотел пригласить актрису в свой дебютный фильм — «В огне брода нет», нашел номер ее телефона и предложил ей главную роль, напомнил Пятый канал.

«Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь», — рассказывала Чурикова позже.

Их отношения стали развиваться, они поженились. Актриса сыграла еще во многих фильмах Глеба Панфилова. В 1978 году у пары родился сын, его назвали Иваном. Он получил образование, окончил МГИМО и работал юристом, а позже стал продюсером.

Чурикову отличала активная жизненная позиция. Она неоднократно выступала в защиту животных и выступала против принятия закона, запрещающего усыновлять детей-сирот семейными парами из США.

Актрису удостоили множества наград. В 1986 году она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, в 1976 году — премии Ленинского комсомола. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Инна Чурикова — обладатель приза Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь», лауреат премий «Ника», «Золотой орел», премий «Хрустальная Турандот», «Золотая маска» и других. В 2018 году она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997 — IV степень, 2007 — III степень, 2013 — II степень, 2018 — I степень).

РИА «Новости»

Проблемы со здоровьем

В 2012 году артистка получила серьезные травмы на пороге театра. Она упала и сломала обе руки, напомнил Пятый канал. Глеб Панфилов заботился о ней, сопровождал при посещении врачей и больниц. Ради ее выздоровления он даже прервал собственную карьеру, вернувшись в кино лишь в 2015 году. Но спустя год ее здоровье вновь оказалось под угрозой.

Врачи диагностировали у народной артистки Советского Союза проблемы с сердцем. Близкие уговорили отправиться ее на реабилитацию за границу. Во Франции и Израиле Чурикова почувствовала себя лучше.

В 2019 году актриса упала со сцены во время спектакля «Русская песня». Ее тут же госпитализировали. Врачи сообщили Глебу Панфилову тревожную весть — у Чуриковой обнаружили эндотоксикоз. Это заболевание, которое могло развиться из-за поступления в организм токсических веществ. Спустя время артистка поправилась и вернулась к работе.

Летом 2022 года Инна Чурикова вновь упала со сцены. С серьезными травмами ее доставили в реанимацию Боткинской больницы. В октябре она дала первый комментарий после госпитализации.

«Как только организм скажет: „Подъем“, я и буду играть», — заявляла она тогда.

В начале января директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщал, что Инне Чуриковой уже лучше, и она буквально рвется на сцену. В интервью изданию Teleprogramma.pro он рассказал, что у нее были признаки ОРВИ, но ничего серьезного.

«В феврале у нас в репертуаре стоит спектакль с ее участием. Будем надеяться, что скоро актриса обрадует и наших артистов — своих друзей в театре, и, безусловно, зрителей, для кого мы и работаем», — отмечал Варшавер.

Сбыться планам не удалось — 14 января народная артистка СССР умерла. Ей было 79 лет.

РИА «Новости»

Церемония прощания состоится 17 января

Новость о смерти Инны Чуриковой шокировала ее родных и близких. Актриса театра и кино Юлия Александрова призналась, что именно пример народной артистки побудил ее связать жизнь с творчеством. Она назвала актрису личностью космического масштаба и выразила соболезнования.

«Вот так вышло. Никто не ожидал… Не сыпьте соль на рану…<…> Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», — прокомментировал смерть супруги Глеб Панфилов.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что многому научился у Инны Чуриковой. Он напомнил, что стал одним из последних, с кем артистка работала на сцене. По его словам, Чурикова была удивительным человеком и потрясающей актрисой.

Соболезнования родным и близким артистки выразил и президент Владимир Путин. Он направил телеграмму членам семьи Чуриковой, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Церемонию прощания с артисткой проведут в «Ленкоме», заявил директор театра Марк Варшавер. Он уточнил, что мероприятие состоится 17 января, а похоронить Инну Чурикову могут на Новодевичьем кладбище.