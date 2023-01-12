Эксклюзив 12 января 2023, 11:58 Вирусолог назвал новый штамм коронавируса «кракен» обычной простудой Вирусолог Чумаков: появление в России «кракена» ничего опасного не несет РИА «Новости»

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Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса «кракен» в России. Стоит ли россиянам бояться нового штамма с угрожающим названием «кракен», «360» рассказал профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Вирусолог отметил, что кроме пугающего названия этот штамм ничего опасного не несет. По словам Чумакова, «кракен» — это обычная простуда.

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«Это очередной продукт эволюции „омикрона“. Он более заразный, но менее опасный, поскольку вытесняет предыдущие штаммы и освобождает от тяжелых форм заболевания», — объяснил вирусолог.

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При этом он отметил, что даже привитые люди могут заразиться вирусом.

«Существующие вакцины слабо действуют на новые штаммы, однако клеточный иммунитет не позволит вирусу развиться до тяжелой формы», — добавил Чумаков.

Поэтому вирусолог призвал россиян к вакцинации, особенно пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что никаких ограничений в связи с обнаружением «кракена» в России вводить не будут.