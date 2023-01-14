Общество 14 января 2023, 19:14 Читатели «360» сравнили Инну Чурикову с Фаиной Раневской Читатели «360» выразили скорбь по скончавшейся народной артистке Чуриковой Instagram

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Читатели Telegram-канала 360tv с болью восприняли уход из жизни Народной артистки СССР Инны Чуриковой. Многие отметили ее ни с кем несравнимую внешность. Некоторые выразили сожаление, что ушел еще один представитель советского кино.

«Уходит поколение интеллигентных актеров. Скоро смотреть будет некого. Умные были с ней фильмы, которые заставляли думать. Сейчас — хавай все пошлое и яркое…которое ни о чем. Инна Чурикова была из того поколения, на которое надо равняться молодым актерам», — уверена Елена Гришина.

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«Ни с кем не спутать. А нынче все на одно лицо», — отметил Николай Викторович.

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«Действительно любимая актриса. Уходят многие, но одним, таким как она, вечная память, а другим полное забвение», считает Иван_К.

«Для меня Чурикова, как и Раневская — две Великих. Диапазон от комедии до трагедии — это уметь надо, такой талант дается только избранным», — подчеркнула Люда Малая.

В родном театре сообщили, что прощание с легендой отечественного кино и театра состоится 17 января во вторник в «Ленкоме». О кончине народной любимицы стало известно днем 14 января. Ей было 79 лет.