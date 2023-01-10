Общество 10 января 2023, 13:34 Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию Олимпийский чемпион Роман Костомаров в тяжелом состоянии попал в реанимацию РИА «Новости»

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Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Об сообщил Mash. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Фигуриста привезли в одну из столичных клиник в 00:30. Утром ему стало хуже. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

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Роман Костомаров начинал карьеру в паре с Анной Семенович, но мировые первенства и олимпийский пьедестал ему удалось покорить с Татьяной Навкой. В 2006 году пара Костомаров-Навка выиграла золотую олимпийскую медаль в Турине.

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Ранее стало известно о состоянии режиссера Никиты Михалкова, который шестой день находится в реанимации. Анализы показали отрицательный тест на ковид, но выявили идиопатическую пневмонию. Также врачи своевременно обнаружили у Михалкова мерцательную аритмию и тем самым предотвратили инфаркт.

Между тем профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков объяснил, стоит ли россиянам бояться нового подварианта «омикрона» — «кракена».