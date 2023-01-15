Общество 15 января 2023, 18:33 Семья Чуриковой перенесла церемонию прощания в Храм Христа Спасителя РИА «Новости»

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Семья народной артистки СССР Инны Чуриковой решила провести церемонию прощания с актрисой в Храме Христа Спасителя, а не в театре, как ранее было заявлено. Об этом сообщило руководство театра «Ленком».

«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой, церемония прощания перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00», — говорится в сообщении.

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В «Ленкоме» добавили, что Инна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище.

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Народная любимица скончалась 14 января на 80-м году жизни в Боткинской больнице. Первый канал отменил показ финального выпуска шоу «Ледниковый период», который должен был выйти на экраны в выходные.

Следом за Чуриковой 15 января из жизни ушел другой советский актер Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Как сообщила Народная артистка СССР и Грузии, певица и подруга покойного Нани Брегвадзе, в последние дни жизни актер общался с родными через моргание.