Эксклюзив 14 января 2023, 16:52 «Скажу, не лукавя: я многое у нее украл». Нагиев назвал уход Чуриковой личной утратой Телеведущий Нагиев: Чурикова была потрясающей актрисой с невероятным дарованием РИА «Новости»

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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января. Ей было 79 лет. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с «360» рассказал, что воспринял известие как личную утрату.

Телеведущий отметил, что был одним из последних, с кем Чурикова снималась на одной площадке.

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«Мне повезло провести несколько месяцев с великой актрисой и я, как актер, даже не лукавя, скажу: я многому у нее научился и многое у нее украл», — рассказал Нагиев.

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Он отметил, что перенял у Чуриковой несколько рабочих нюансов. По словам Нагиева, он много беседовал с актрисой.

«Я слушал ее рассказы театральной жизни, поскольку Ленком, в котором она работала, был одним из любимых моих театров», — рассказал он.

Саму Чурикову телеведущий описал только восторженными словами.

«Это удивительный для меня человек! Совершенно потрясающая актриса», — поделился Нагиев.

Также он отметил, что Чурикова отличалась невероятным дарованием.