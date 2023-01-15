Эксклюзив 15 января 2023, 18:12 Россия прорвет линию обороны ВСУ. Дело за взятием Артемовска Политолог Михайлов: Россия окончательно прорвет линию обороны ВСУ после взятия Артемовска

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Российские военные проделали блестящую работу, освободив Соледар. Теперь группировка войск займется подготовкой к дальнейшему наступлению в направлении Артемовска. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов специально для «360» разобрал брифинг Минобороны РФ от 15 января и поделился мыслями о развитии событий в зоне проведения спецоперации.

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Далее — прямая речь.

Сегодня, как обычно, генерал-лейтенант Конашенков сделал доклад Министерства обороны о текущей ситуации. Естественно, перечислил массу положительных аспектов по всем линиям соприкосновения с врагом. Я бы хотел отметить, что сейчас многие задаются вопросом: «Сколько необходимо потратить времени на взятие Артемовска?».

Прошу учесть, что на самом деле мощнейшая линия обороны украинских военных выстраивалась восемь лет. Мы ее почти взломали за 10 месяцев.

Многие говорят, что это можно было сделать раньше, но не мы там сражаемся, с «диванными экспертами» все понятно, и я бы сказал, что все по ситуации.

То, что сейчас произошло в Соледаре — блестящая работа, помимо остальных подразделений, ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой зачистили город, это очень тяжелая и чрезвычайно опасная работа. Штурмовики прекрасно сделали свою работу, мы видели флаги ЧВК «Вагнер» и, соответственно, многие ожидают, что наступление на Артемовск пойдет сразу «в лоб».

Я в этом сомневаюсь. Скорее всего, Артемовск возьмут в клещи, «в мешок», будет определенная попытка «задушить» имеющийся гарнизон, полностью оставить его без доставки боеприпасов и продовольствия. Может быть, они сдадутся быстрее. При этом будут прилагаться усилия для взятия Артемовска, потому что Соледарско-Артемовское направление — важнейшее. Соледар можно было не брать, если бы не нужен был Артемовск, многие говорят по-разному. Это — чрезвычайно взаимосвязанные города в линии обороны и, соответственно, говорить о том, что за неделю-две мы дожмем Артемовск, я не буду.

РИА «Новости»

Наверняка, необходимо подтянуть свежие силы, у нас достаточно подготовленного мобрезерва. Тем же «ЧВК-шникам», которые выполняют одну из самых опасных работ в этой специальной военной операции, наверняка нужны свежие силы, и тогда уже строить планы по окончательному взятию Артемовска.

После взятия Артемовска линия обороны на Донецком направлении украинских военных будет окончательно прорвана, посыплется весь фронт. Подходить к взятию Артемовка — крупнейшему узлу — нужно тщательно, без бесполезных потерь и ударов «в лоб».

Ожидаем, смотрим. Думаю, к весне донецкая линия обороны [ВСУ] будет прорвана окончательно, и украинские войска побегут. Более того, сейчас в пабликах идут оценки того, что украинское командование рассматривает вопрос отхода из Артемовска. Просто так отойти им никто не даст — это либо какие-то согласования, на которые они хотят пойти (переговоры или какой-то гуманитарный коридор). Как сказали [основатель ЧВК «Вагнер» Евгений] Пригожин и другие, гуманитарного коридора не будет — «Вы либо сдаетесь, либо мы передадим вашим родным тела убитых бойцов, другого не будет».

РИА «Новости»

Так что битва ожидается жесткая, но совершенно очевидно, что победа будет за нами. Иначе и быть не может. Задают вопрос о том, почему важно взятие железнодорожных станций. Конечно же, это важнейшие объекты, через которые поступает обеспечение вражеских подразделений. Как разгром этих ж/д-узлов, так и их взятие — большой успех. В случае имеющейся транспортной инфраструктуры [через эти станции] можно будет доставлять обеспечение нашим подразделениям. Взятие как ж/д-узлов, так и других важнейших инфраструктурных объектов, в том числе и их уничтожение, это одни из важнейших задач по нейтрализации вражеских группировок в том или ином виде. Когда вам не будут привозить воду, продукты и боеприпасы, вы сдадитесь сами. Либо будете самоубийцами.