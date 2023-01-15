Происшествия 15 января 2023, 12:58 Самолет с россиянами разбился в Непале. Это крупнейшая катастрофа в стране за 30 лет AFP: на борту разбившегося с четырьмя россиянами самолета в Непале нашли выживших людей Till Rottmann / Unsplash

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В Непале 15 января случилась крупнейшая с 1992 года авиакатастрофа. В аэропорту Покхара разбился самолет компании Yeti Airlines, на борту которого были 72 человека. На месте происшествия организовали штаб по спасению людей, стало известно о десятках погибших. Среди них оказались четыре россиянина, рассказали в посольстве России. По данным журналистов агентства France-Presse, экстренные службы продолжают разбор обломков, среди них обнаружили выживших. В материале «360» — главная информация о катастрофе к этому часу.

Упал после взлета

Самолет авиакомпании Yeti Airlines совершал рейс Катманду — Покхара. На его борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров (53 непальца и 15 иностранцев, включая четырех россиян, сообщили в пресс-службе аэропорта Покхара).

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Сразу после взлета лайнер начал резко терять высоту. Чтобы не упасть на населенный пункт, пилот направил самолет в сторону ущелья реки Сети, сообщило издание Online Khabar. Местные жители рассказали, что из самолета АTR 72 шел черный дым. После аварии аэропорт временно закрыли. Момент падения лайнера попал на видео.

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Погибли россияне

Очевидцы рассказали, что столбы пламени и дыма были видны примерно за километр от места падения самолета. На место происшествия отправились пожарные и спасатели. Они начали тушить обломки и вытаскивать пассажиров. По предварительным данным, из-под обломков извлекли тела 32 погибших. Посол в Непале Алексей Новиков заявил, что в результате авиакатастрофы погибли четыре россиянина. Дипломат сообщил о работе с непальскими властями, а также пообещал помощь семьям погибших.

Россиян на борту лайнера звали Виктория Алтунина, Юрий Лугин, Виктор Лугин и Елена Бандуро. Последняя — блогер из Москвы. Она рассказывала о путешествиях, а последнее фото из самолета опубликовала меньше суток назад.

Журналисты агентства France-Presse сообщили, что спасатели обнаружили среди завалов выживших. Сколько их, а также пассажиры это или члены экипажа — пока не известно. Спасатели продолжают поисковую операцию. Источник ТАСС сообщил, что выжившими оказались двое непальцев. Он добавил, что они находятся в крайне тяжелом состоянии. По информации издания News18, погибли все находившиеся на борту.

Реакция властей

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное совещание после крушения самолета, сообщило издание Pardafas. Глава правительства поручил установить обстоятельства катастрофы.

«Выразив сожаление по поводу аварии, премьер-министр Дахал поручил <…> провести эффективные спасательные операции», — процитировало издание пресс-службу кабмина Непала.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пострадавших. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Власти Непала объявили траур по погибшим, сообщило издание Online Khabar. Правительство объявило 16 января выходным днем в связи с авиакатастрофой.