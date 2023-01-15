Происшествия 15 января 2023, 15:24 Число погибших в авиакатастрофе в Непале достигло 68 человек Управление гражданской авиации Непала сообщило о гибели 68 человек при крушении самолета

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Нашли 68 тел погибших при крушении авиалайнера в Непале. Об этом непальскому изданию MyRepublica сообщили в Управлении гражданской авиации страны.

По информации помощника генерального директора управления Анила Шахи, для извлечения тел из-под обломков в ущелье реки Сети используют кран. Он сообщил, что тела 31 пассажиров доставлены в больницу Гандаки в Покхаре.

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«Самолет упал очень низко в ущелье реки Сети, и сейчас с помощью кранов предпринимаются спасательные работы», — сообщил он.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим событием, унесшим жизни пассажиров и членов экипажа, среди которых были четверо россиян.

Он попросил президента Непала передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшим пассажиров.

По неуточненным данным, двое непальских пассажира выжили, их доставили в тяжелом состоянии в больницу. Всего на борту находились 72 человека: 68 пассажиров и четверо членов экипажа.