Общество 12 января 2023, 10:52 Фигурист Роман Костомаров нырял в прорубь до госпитализации Mash: самолечение довело Романа Костомарова до реанимации РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров до госпитализации выступал с температурой 38,4 и нырял в прорубь. Об этом сообщил Mash.

По информации авторов Telegram-канала, состояние фигуриста вызывает опасения. Костомаров все еще находится в крайне тяжелом состоянии, показания газообмена в крови выдали плохие результаты.

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Как сообщил Mash, фигурист заболел задолго до попадания в больницу, выступал с высокой температурой и в течение недели занимался самолечением — окунался в ледяную воду.

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Костомаров сейчас находится в клинической больнице в Коммунарке, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не делают никаких прогнозов по состоянию пациента.

Ранее мать олимпийского чемпиона рассказала, что состояние сына остается без изменений. Валентина Костомарова добавила, что супруга Романа, фигуристка Оксана Домнина очень переживает. Женщина поблагодарила неравнодушных россиян, которые все это время поддерживают их.