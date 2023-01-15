Мир 15 января 2023, 09:54 Самолет с пассажирами разбился в аэропорту Непала The Kathmandu Post: в международном аэропорту Покхара самолет упал при взлете на ВПП

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Самолет, на борту которого находились 72 человека, потерпел крушение при взлете в аэропорту Покхара. Об этом сообщили журналисты местного издания The Kathmandu Post.

Всего в самолете находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Их судьба и состояние не уточняются.

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Самолет принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. Пока неизвестны причины, которые привели к аварии. Судя по кадрам с места крушения, из самого самолета валит густой сизый дым. Его столбы видны с расстояния примерно в километр от места крушения. Также часть обломков пострадавшего самолета по-прежнему охвачена пламенем.

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Около самолета можно заметить сотрудников экстренных служб. Они помогают людям и пытаются потушить возгорание.

По данным издания, самолет потерпел крушение при взлете, прямо на взлетно-посадочной полосе. На время устранения последствий аварии аэропорт решили закрыть для посетителей.

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