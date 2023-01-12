Здоровье 12 января 2023, 22:27 «Кракен» не стал более смертельным, чем «омикрон» — Попова Глава Роспотребнадзора Попова: «кракен» не стал более смертельным, чем «омикрон» РИА «Новости»

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Субвариант «омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5, который назвали «кракеном», не стал более тяжелым или более смертельным, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передал телеканал «Россия 24».

«Мы пока ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей из тех стран, где этот вирус развивается наиболее быстро. И эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала», — пояснила руководитель ведомства.

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По словам Поповой, коронавирус является «непростым» заболеванием, после которого возможны осложнения. Кроме того, пациент, перенесший другой вариант COVID-19, может снова заболеть. Его иммунитет не всегда адаптируется к штаммам.

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12 января «кракен» впервые выявили в России — в Пензенской области. Роспотребнадзор сообщил, что ограничений в этом регионе пока не будет. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 4675 россиян, 48 человек скончались.