Спецоперация 12 января 2023, 14:15 Песков отметил героизм и самоотверженность российских военных в Соледаре Пресс-секретарь Кремля Песков: российские военные провели гигантскую работу в Соледаре РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил самоотверженные действия российских военных в Соледаре. Однако заявил, что основные работы еще впереди. Об этом сообщил ТАСС.

«В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия», — сказал Песков.

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Тем не менее представитель Кремля призвал никого не расслабляться.

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«Не время останавливаться, не время потирать руки, главная работа еще впереди», — резюмировал он.

Также Песков напомнил о главной цели спецоперации — «полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик в границах 2014 года».

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об освобождении Соледара от украинских боевиков. Он сообщил, что «вагнеровцы» ликвидировали около 500 бойцов ВСУ, которые не захотели до установленного времени сдаться в плен. Далее российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.