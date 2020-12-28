Приговор историку Соколову, вакцинация пожилых россиян и памятник Аленке. Неделя в фотогалерее

Это последняя полная неделя 2020 года. Она запомнится приговором историку Олегу Соколову, убившему и расчленившему свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко. В России граждан старше 60 лет начнут вакцинировать от коронавируса. Памятник Аленке в Воронежской области стал главным пугалом недели. Великобритания оказалась в изоляции после появления нового штамма коронавируса. Умер автор «Ну, погоди!» Александр Курляндский.

Об этих и других событиях — в фотогалерее «360».

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 21 по 27 декабря в фотогалерее «360». Новый выпуск выйдет уже в 2021 году.

Историку-расчленителю дали срок

Громкое дело историка Олега Соколова подошло к концу. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве своей сожительницы и аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия.

Прокуратура настаивала на заключении Соколова под стражу на 15 лет. Защита историка настаивала на восьми годах, так как историк признал свою вину и содержит детей с хроническими заболеваниями.

История Олега Соколова началась осенью прошлого года, когда он упал в реку Мойку. Когда его достали, то в рюкзаке, который при нем был нашли отрезанные женские руки. Выяснилось, что принадлежали они сожительнице ученого Анастасии Ещенко.

В материалах дела говорится, что у Соколова и молодой женщины возник конфликт. Когда Анастасия уснула, Соколов выстрелил ей в голову из обреза, но сумел только ранить. Задушить сожительницу он также не смог и выстрелил в нее еще три раза. Труп он оставил в квартире до вечера, а после распилил на части и начал выносить куски к Мойке, где их топил. Один раз он не удержался и сам упал в воду.

На заседание, где Соколову выносили приговор приехали родители убитой им женщины. Как отметила представляющая их интересы адвокат Александра Бакшеева, историк так и не принес им извинения за случившееся. По ее словам, он вел себя как человек, который сильно переживает за свою дальнейшую судьбу.

Вакцинация для тех кому за 60

Граждане старше 60 лет входят в группу риска для заражения коронавирусом. На этой неделе стало известно, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла клинические испытания для этой группы населения. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ведомство дало разрешение на использование препарата для вакцинации россиян старше 60 лет.

В Центре имени Гамалеи, где разработали «Спутник V», заявили, что после инъекции защита пожилых граждан от коронавируса составит более 90%. Перед прививкой им нужно пройти тест ПЦР. Если результат будет отрицательный, то можно спокойно идти на прививку.

В Московской области прививку от коронавируса получили уже несколько возрастных пациентов Домодедовской центральной городской больницы. Как отметил главный врач Андрей Осипов, в планах организовать вакцинацию пациентов с хроническими заболеваниями, которые проходят лечение в стационаре.

Вакцинация москвичей старше 60 лет начнется в понедельник, 28 января. Мэр российской столицы Сергей Собянин, которому сейчас 62 года, заявил, что вакцина работает.

Масштабная вакцинация в России уже идет. Но пока прививки получают только врачи и учителя. В течении января в больницы и поликлиники поступит более 6,5 миллионов доз, чтобы привиться могли все желающие.

Памятник Аленке напугал россиян

Памятник Аленке установили в городе Нововоронеже, в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого появился город. По легенде, деревенская девушка отправилась на поиски места для нового поселения и нашла поляну около ручья. Она решила, что это место вполне подходит для жизни, но там на нее напал разбойник и убил. Жители деревни решили, что новое село все же появится на выбранном месте и назвали его в честь погибшей девушки. Скульптурой решили увековечить память основательницы села, но местные жители решили, что памятник слишком пугающий.

После того, как фото статуи разошлись по Сети, то Аленку сравнили с персонажами из фильмов ужасов, обозвали памятником ожившим мертвецам и белым ходокам из сериала «Игра престолов» и даже сравнили с 2020 годом, который принес много неприятностей.

После начала скандала памятник демонтировали. Но на него нашлось множество охотников. В администрацию города поступило более 20 предложений о покупке памятника. Среди желающих получить себе статую оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что у художника может быть свой взгляд на мир и отметил, что у женщин бывает разная внешность.

По официальной информации, памятник забрал себе глава муниципального учреждения «Спортцентр» Сергей Акатов. Он заявил, что статуя станет памятником святой Варваре — защитнице от внезапной и насильственной смерти.

Великобритания ушла в изоляцию

Впервые со времен Второй мировой войны Великобритания оказалась в настоящей блокаде. Из-за нового штамма коронавируса авиасообщение с королевством прекратили более 20 стран. В их число вошли Россия Саудовская Аравия, Швейцария, Кувейт, Турция, Израиль, а также несколько стран Евросоюза, включая соседнюю Ирландию. В самой Великобритании серьезно ужесточили карантинные меры.

По данным специалистов, мутировавший коронавирус оказался более заразным и поражающим в основном молодых людей, у которых инфекция протекает в тяжелой форме. Несмотря на то, что новый возбудитель обнаружили в декабре и границы перед гражданами Великобритании закрыли, случаи заражения новым штаммом уже зафиксировали в восьми странах Европы, а также в Японии и Канаде.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией до 29 декабря, но не исключено что это решение продлят. Но глава Роспотребнадзора Анна Попова уже подписала распоряжение, по которому все прибывающие из Великобритании должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Умер Александр Курляндский

В России не найдется человека, который бы не знал о мультфильмах «Ну, погоди!» и попугае Кеше. Придумавший главных героев сценарист Александр Курляндский скончался на этой неделе. Ему было 82 года. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала онкология.

Работавший с Курляндским над приключениями Волка и Зайца режиссер Владимир Тарасов назвал его великим сценаристом, одним из создателей «Союзмультфильма», который стал академией отечественной анимации.

Александр Курляндский известен не только мультфильмами, которых он придумал огромное множество, но также и сюжетами к детскому киножурналу «Ералаш». Писал он и взрослые книги «Тайны кремлевских подземелий» и «Тринадцатая ножка Буша».

Монетизация Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что с 2021 года часть функций программы станут платными. Он пояснил, что сегодня приложением пользуются почти 500 миллионов человек по всему миру, поэтому расходы на поддержание работы увеличились.

По словам Дурова, до этого он все оплачивал из личных сбережений, но теперь настала пора зарабатывать.

Владелец мессенджера отметил, что нововведения не коснутся обычных пользователей. А вот каналам, которые зарабатывают на рекламе в Telegram теперь придется размещаться на новой платформе. Кроме того, появятся в мессенджере и платные стикеры. Доход от них разделят между художниками и компанией.

Дуров подчеркнул, что не намерен продавать Telegram, чтобы покрыть свои расходы. Он останется независимым проектом, который нужен миру.

Торговые санкции США

Министерство торговли США опубликовало список из 45 российский и 58 китайских компаний и организаций, против которых введут торговые санкции. Это означает, что для продажи любых товаров американским компаниям нужно получать специальную лицензию. В ведомстве заявили, что конечными пользователями продукции этих компаний являются военные.

В списке оказались предприятия военные предприятия, а также структуры Роскосмоса, Росатома, научные институты и производители гражданских самолетов. Самым неожиданным оказалось наличие в списке НПО «Ависма» — крупнейшего в мире поставщика титана, с которым сотрудничает Boeing.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные ограничения не останутся без ответа. Мы будем защищать свои интересы должным образом», — подчеркнул он.

О необоснованности ограничений со стороны США заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что утверждения, что научно-исследовательские институты России подрывают национальную безопасность США не обоснованы. Посол подчеркнул, что это такой шаг только ухудшит отношения между странами.

Исторический гол Месси

Нападающий Барселоны Лионель Месси повторил рекорд легендарного Пеле по количеству забитых голов за один клуб. В матче чемпионата Испании по футболу, выступая против Валенсии аргентинец головой отправил мяч в ворота соперников.

Это стал 643 гол в копилке спортсмена. Столько же мячей Пеле забил, выступая за бразильский «Сантос».

На своей странице в Instagram Месси сообщил, что просто ошарашен случившемся. Он заявил, что никогда не думал, что сможет догнать легендарного бразильского футболиста. Он поблагодарил коллег по команде, друзей, семью и всех, кто поддерживал его на протяжении всей спортивной карьеры.