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    21 декабря 2020, 11:39

    Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

    Дамир Матюхин, Дарья Бунякова

    Писатель и один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщили его близкие, пишет «Эхо Москвы».
    Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

    Родные писателя не стали раскрывать причин его смерти. Остальные подробности ухода из жизни Курляндского пока также не известны.

    Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В 1964 году Курляндский стал профессиональным литератором.

    Он является одним из создателей известного мультфильма «Ну, погоди!». При этом на счету писателя десятки различных работ. Курляндский придумал 10 выпусков «Великолепного Гоши», а также работал над «Возвращением блудного попугая», «Сезоном охоты», мультфильмом «Баба-яга против!» и многими другими.

    Писатель создавал юмористические рассказы, некоторые из которых легли в сюжеты «Ералаша». При этом Курляндский писал и для взрослых. Он стал автором таких работ, как «Тринадцатая ножка Буша» и «Тайны кремлевских подземелий». Был дважды удостоен премии «Золотой теленок».