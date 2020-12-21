Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Родные писателя не стали раскрывать причин его смерти. Остальные подробности ухода из жизни Курляндского пока также не известны.

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В 1964 году Курляндский стал профессиональным литератором.

Он является одним из создателей известного мультфильма «Ну, погоди!». При этом на счету писателя десятки различных работ. Курляндский придумал 10 выпусков «Великолепного Гоши», а также работал над «Возвращением блудного попугая», «Сезоном охоты», мультфильмом «Баба-яга против!» и многими другими.

Писатель создавал юмористические рассказы, некоторые из которых легли в сюжеты «Ералаша». При этом Курляндский писал и для взрослых. Он стал автором таких работ, как «Тринадцатая ножка Буша» и «Тайны кремлевских подземелий». Был дважды удостоен премии «Золотой теленок».