Источник назвал причину смерти Курляндского

Причиной смерти одного из создателей мультсериала «Ну, погоди!», Александра Курляндского, стало онкологическое заболевание. При этом у писателя не было коронавируса. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По информации собеседника, Курляндский ушел из жизни рано утром 21 декабря. Медики не выявили у писателя коронавируса.

О смерти Курляндского 21 декабря сообщили его близкие. Режиссер мультипликационных фильмов Владимир Тарасов назвал коллегу светлым человеком.

«Жаль, что уходят наши великие сценаристы. Сценаристы, которые создали „Союзмультфильм“ — академию нашей анимации и мультипликации. Его будет очень не хватать. Очень жаль», — сказал он «360».

Александр Курляндский был одним из создателей «Ну, погоди!». Он также работал над такими мультфильмами, как «Возвращение блудного попугая», «Сезон охоты», «Баба-яга против!» и многими другими. Писатель был дважды удостоен премии «Золотой теленок».