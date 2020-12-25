В течение января в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». План выпуска препаратов перевыполняют. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

«Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе–феврале в медицинские учреждения, по нашим расчетам, поступит почти 6,5 миллиона доз препарата. Это очень хорошо», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Глава Кабмина попросил не расслабляться и внимательно контролировать весь процесс — на каждом этапе производства и во время поставок препаратов в медицинские учреждения. Мишустин подчеркнул, что вакцину уже развезли по всем регионам, и отметил, что прививки продолжат делать и в праздники. Об этом пишет «Газета.ru».

«На сегодня отгружено уже 310 тысяч доз, даже чуть больше. <…> Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена», — добавил премьер.

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открылись во всех уголках страны. 24 декабря РФ поставила первую партию «Спутника V» в Аргентину.