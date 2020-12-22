Жуткая Аленка нарасхват. В покупатели памятника записали Жириновского, рестораторов и Иванку Трамп

Скандальный памятник Аленке из Нововоронежа приобрел небывалую популярность. Устрашающую скульптуру, которую демонтировали спустя три дня после установки, захотели выкупить совершенно разные люди. Желание приобрести Аленку выразили Владимир Жириновский, Андрей Разин и, если верить продюсеру, даже Иванка Трамп.

Памятник Аленке установили в одном из парков Нововоронежа 18 декабря. Событие приурочили к 250-летию села Новая Аленовка, которое раньше было на месте города. По преданию, село назвали в честь девушки по имени Аленка — именно она выбрала участок на берегу ручья для населенного пункта, но вскоре умерла от рук разбойника.

Однако арт-объект жителям не понравился из-за страшного лица скульптуры. Фото Аленки попали в Сеть, где быстро стали новым мемом: памятник сравнивали с персонажами фильмов ужасов и зловещими мертвецами, а также увидели в нем отражение жуткого 2020 года. Спустя три дня после установки скульптуру демонтировали — власти города пообещали, что обсудят ее судьбу после новогодних каникул.

Несмотря на это, многие захотели приобрести памятник и забрать его в другие города и даже страны.

«Со вчерашнего дня в администрацию Нововоронежа поступило более 20 предложений из Москвы, Курска, Ярославля, Воронежа о покупке скульптуры. Обращения поступают постоянно, разброс цен большой — от 100 тысяч рублей до десятков миллионов рублей», — рассказал ТАСС замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.

При этом он подчеркнул, что Аленка не является собственностью администрации. Заказчиком монумента выступила некоммерческая организация «Совет ветеранов Нововоронежа», за ней и окончательное решение о судьбе скульптуры.

Владимир Жириновский

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что «с удивлением узнал из СМИ» о реакции жителей Нововоронежа, которые отвергли скульптуру. В партии не согласились с мнением людей, назвавших девушку страшной.

«Во-первых, художник имеет право на собственное видение, он не должен ни под кого подстраиваться. Во-вторых, женщины не куклы, у них бывает разная внешность, и они не обязаны соответствовать „стандартам красоты“ и нравиться каждому», — подчеркнул Жириновский.

Он отметил, что ЛДПР заберет Аленку, если та окажется невостребованной. Партия хочет разместить памятник на территории одного их своих объектов — при этом все желающие смогут получить к скульптуре свободный доступ. Где именно она будет стоять, Жириновский не уточнил.

Андрей Разин

Экс-вокалист и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин тоже захотел забрать Аленку себе. Он уверен — аукцион будет обязательно, потому что на создание памятника потратили средства из бюджета. У властей сейчас есть два выхода: или вернуть Аленку на место, или объявить продажу, а продать памятник можно только с торгов. Во втором случае они сообщат о начале торгов в СМИ и назначат первоначальную стоимость — сумму, которую потратили на создание арт-объекта. По словам продюсера, речь идет более чем о двух миллионах рублей.

«Я буду покупать, так как там потрачена часть бюджетных средств муниципальных и проходили все процедуры муниципального разрешения, а также были народные слушания. Деньги потрачены граждан, проживающих в муниципалитете. Они обязаны в случае сноса данного памятника выставить его на торги и продать его с аукциона, чтобы вернуть в казну деньги», — рассказал он «360».

Разин подчеркнул, что автор и создатель памятника не имеют права его забрать, потому что на изготовление потратили бюджетные деньги.

«Поэтому они такие же будут участники, как и мы, если захотят участвовать в этом аукционе. Я намерен выигрывать, потому что знаю, что Владимир Вольфович [Жириновский] очень жадный человек, много денег не даст. Поэтому я готов полностью побеждать», — заявил Разин.

Продюсер отметил, что внешность Аленки идеально подходит этому году.

Она выглядит, как 20-й год, все правильно. Вы знаете, 2020-й год у нас очень страшный. Когда ее только установили, мне позвонила одна заслуженная артистка и сказала: «Как же Аленка нам открыла глаза, какой тяжелый этот год». У меня олицетворение Алены было именно такое Андрей Разин.

Иванка Трамп

Разин сказал «360», что за памятник могут побороться не только в России: скульптура якобы заинтересовала дочь действующего президента США Иванку Трамп. По словам продюсера, ему позвонила Наталья Грозовская, которая живет в Америке и дружит с дочерью президента. Она показала ей фото памятника и сообщила, что ее шеф (Андрей Разин) хочет купить его.

Когда она показала эту скульптуру и сказала, что Андрей Разин, мой шеф, собирается купить и поставить в Ставрополе, в парке Победы, у сцены, как памятник 2020 году, Иванка пришла в восторг и сказала, что тоже с радостью установила бы эту скульптуру у себя перед офисом в Нью-Йорке Андрей Разин.

Разин отметил, что не удивится, если дочь президента США даст Грозовской доверенность на участие в аукционе по продаже Аленки.

«Не дай Бог наша Алена уедет в „Трамп-центр“ в Нью-Йорк. Будем за нее бороться. Жириновский, Трамп и Разин — посмотрим, у кого больше средств», — отметил продюсер.

Аленка нарасхват

Воронежский ресторатор Николай Шалыгин захотел установить Аленку у ресторана «Гармошка». Он готов заплатить за скульптуру миллион рублей — по его информации, именно столько стоило ее изготовление.

«Уверен, наши гости обладают и чувством юмора, и пониманием. И поддержат нас. Также уверен, что будут тысячи фотографий с Аленкой, если ее установим в центре города. Это станет аттракцией и для туристического трафика», — отметил он.

Мэрия Воронежа отреагировала на его идею, однако принимать окончательное решение будут жители. Власти запустили в соцсетях опрос горожан по поводу переноса памятника, он начнется 22 декабря и будет длиться один месяц.

«Результаты лягут в основу позиции муниципалитета по появлению арт-объекта в Воронеже на общедоступных территориях», — сказано в сообщении.

Художники и галеристы из Воронежа предложили создать парк народного самодеятельного искусства вокруг скульптуры. Воронежский скульптор и художник, директор галерей «В Дивном переулке» и «Чудо-сарайчик» Сергей Горшков отметил, что эта идея нестандартная, самобытная и уникальная, она позволит развить туристическую индустрию.

Владелец воронежской галереи современного искусства «Хлам» Алексей Горбунов назвал идею установки Аленки удачной.

«Искусство можно не любить, но оно может быть полезно для города. Установка таких необычных скульптур, как Аленка, выводит человека из депрессии, встряхивает его. Надо уже перестать к себе серьезно относиться, надо уже иметь самоиронию», — отметил Горбунов.

В числе тех, кто захотел приобрести Аленку, оказался столичный ресторатор, основатель и владелец холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков. Он захотел поставить скульптуру в одном из своих заведений, но пока не решил — в Москве или Сочи.

Забрать Аленку захотело и курское предприятие ООО «Интермет». Там ее планируют разместить в собственном парке металлических монстров.