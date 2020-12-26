Минздрав разрешил вакцинацию людей старше 60 лет «Спутником V»

Минздрав одобрил применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

По словам министра здравоохранения, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата для пожилых.

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина „Спутник V“ разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Масштабная вакцинация от коронавируса уже началась в России. Вакцины развезли по всем регионам страны. Сейчас препарат получают врачи и учителя. Скоро привиться сможет любой желающий.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в течение января 2021 года в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». План выпуска препаратов перевыполняют, но это не повод расслабляться. По словам главы Кабмина, необходимо внимательно контролировать процесс на каждом этапе производства и во время поставок. Вакцинация продолжится и на новогодних каникулах.