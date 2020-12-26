Раскрыта опасность «британского» штамма коронавируса

«Британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах. Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе пришли к такому выводу после проведенного исследования.

Результаты их работы были размещены на портале MedicalXpress.

Даже сохранение ограничений, которые были введены в Великобритании, включая локдаун, по мнению ученых, не помогут избежать такого сценария. При этом любое послабление приведет к резкому росту заболевших, уверены авторы исследования.

Мутировавший штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в декабре. Новый возбудитель оказался более заразный, чем его родственные версии. Из-за этого ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией. Росавиация сообщила о приостановке регулярных и чартерных рейсов с Великобританией с 22 по 29 декабря.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала распоряжение, по которому все прибывающие из Великобритании должны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Документ вступит в силу 26 декабря.

Мутировавшую версию коронавируса обнаружили в восьми странах Европы. Властям и жителям нужно усилить эпидемические меры, чтобы предотвратить рост заражения.