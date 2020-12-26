Пациентов старше 60 лет с хроническими болезнями начнут вакцинировать от ковида при выписке из больницы в Домодедове

Врачи Домодедовской центральной городской больницы уже привили от коронавируса несколько пациентов старше 60 лет. Ни у одного из них не появилось никаких побочных эффектов. Теперь медики планируют организовать вакцинацию пожилых людей с хроническими болезнями при выписке. Об этом рассказал главный врач больницы Андрей Осипов.

«Мы хотим сейчас организовать вакцинацию пациентов старше 60 лет — это хроники, которые находятся на плановом лечении в нашем стационаре. При выписке из стационара мы начнем их вакцинировать», — отметил собеседник «360».

По словам главного врача, в больнице уже 2,5 месяца прививают от коронавируса сотрудников и людей из групп риска. При этом поступают обращения от пациентов старше 60 лет, которые хотят пройти вакцинацию.

«Конечно, это люди с хроническими заболеваниями, как правило. То есть те люди, которые наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, и, если она протекает, то с тяжелыми осложнениями. Поэтому при обращении таких граждан мы, естественно, объясняем им ситуацию, рассказываем о противопоказаниях и показаниях для вакцинации, оцениваем их состояние здоровья», — рассказал Осипов.

Он добавил, что вакцинацию таких людей проводят только при отсутствии каких-либо противопоказаний. Прививку уже получили несколько пожилых пациентов, среди которых была 80-летняя женщина.

«Она пришла и сама сказала: „Я даю вам добровольное согласие на вакцинацию — вакцинируйте меня“. Мы сделали ей аппликацию вакцины, мы с ней общались постоянно, были на связи. Она ее перенесла нормально. И по нашему опыту ни один из привитых пациентов старше 60 лет не имел побочных эффектов или осложнений на прививку», — отметил главный врач.

Теперь больница переходит к следующему этапу — вакцинации людей старше 60 лет. Все пациенты с хроническими заболеваниями находятся на плановом лечении в стационаре. При выписке они смогут пройти вакцинацию.

«Если в первые дни и недели вакцинации были единичные случаи, то сейчас нам постоянно звонят наши жители, обращаются через социальные сети с просьбой вакцинировать их против коронавирусной инфекции. К нам буквально семьями хотят прийти на вакцинацию», — заявил Осипов.

Больница работает с коронавирусными пациентами с начала 2020 года. Медучреждение стало первым в Подмосковье, где лечат таких людей. В мае был открыт региональный сосудистый центр для пациентов с ковидом, хроническими заболеваниями сердца, инсультами и инфарктами. Главврач выразил уверенность в необходимости вакцинировать таких пациентов от коронавируса.

Министерство здравоохранения разрешило применять вакцину «Спутник V» среди лиц в возрасте 18 лет и старше. Результаты исследований показали, что применение вакцины для людей старшего возраста безопасно. Препарат представил эффективность выше 90% у людей старше 60 лет.